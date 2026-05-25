Иран опровергает, что открытие Ормузского пролива обсуждается с США

Москва25 мая Вести.Вопрос управления Ормузским проливом не является предметом переговоров между Ираном и США по возможному соглашению. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, вопросы, связанные с проливом, находятся в ведении государств региона и не рассматриваются в рамках диалога между Тегераном и Вашингтоном.

В рамках соглашения мы не обсуждаем нюансы, касающиеся Ормузского пролива. Управление проливом находится в компетенции прибрежных стран сказал Багаи, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания

Заявление главы МИД Исламской Республики прозвучало на фоне публикаций западных СМИ о возможных договоренностях между сторонами. Так, ранее газета The New York Times сообщила, что Иран и США якобы достигли принципиального согласия по вопросу восстановления судоходства в Ормузском проливе.