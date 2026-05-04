Fars: мирный план Ирана не включает остановку обогащения урана на 15 лет

В мирном плане Ирана отсутствует пункт о приостановке обогащения урана на 15 лет Fars: мирный план Ирана не включает остановку обогащения урана на 15 лет

Москва4 мая Вести.Иранский план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который был передан США через посредников в Пакистане, не включает обязательств по приостановке Тегераном программы обогащения урана на 15 лет, сообщает агентство Fars.

По его сведениям, ответное предложение властей Ирана "не включает в себя принятие 15-летней приостановки обогащения урана или открытие Ормузского пролива до достижения окончательного соглашения по урегулированию между сторонами". Агентство отмечает, что Исламская Республика представила план из 14 пунктов в ответ на предложение американских представителей из девяти пунктов.

Согласно данным телеканала Al Jazeera, Иран в новом предложении США предложил завершить войну в три этапа. Целью плана был постепенный переход от режима прекращения огня к долгосрочному урегулированию конфликта.

Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, пакистанские посредники передали Тегерану ответ Вашингтона на план из 14 пунктов, он находится на рассмотрении.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, изучив предложения иранской стороны, заявил, что они неприемлемы для него.