Москва16 маяВести.Правительство Соединенных Штатов отклонило предложенный Ираном план по деэскалации конфликта, включавший 14 пунктов. Об этом сообщает газета Tehran Times.
По информации издания, Тегеран получил письменный ответ на свои инициативы, в котором Вашингтон выразил несогласие со всеми пунктами представленной дорожной карты.
В статье подчеркивается, что американская администрация подтвердила приверженность стратегии санкционного давления, уделив особое внимание вопросам, связанным с иранской ядерной программой.
В случае принятия властями США предложений Иран был бы готов перейти ко второму этапу переговорного процесса, который должен включить, в том числе, ядерное досье, заключается в публикации.
Ранее стало известно, что Тегеран выдвинул Вашингтону свои условия для урегулирования конфликта, которые включают прекращение огня на всех фронтах.