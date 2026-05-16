США отвергли предложения Ирана по урегулированию конфликта

Москва16 мая Вести.Правительство Соединенных Штатов отклонило предложенный Ираном план по деэскалации конфликта, включавший 14 пунктов. Об этом сообщает газета Tehran Times.

По информации издания, Тегеран получил письменный ответ на свои инициативы, в котором Вашингтон выразил несогласие со всеми пунктами представленной дорожной карты.

В статье подчеркивается, что американская администрация подтвердила приверженность стратегии санкционного давления, уделив особое внимание вопросам, связанным с иранской ядерной программой.

В случае принятия властями США предложений Иран был бы готов перейти ко второму этапу переговорного процесса, который должен включить, в том числе, ядерное досье, заключается в публикации.

Ранее стало известно, что Тегеран выдвинул Вашингтону свои условия для урегулирования конфликта, которые включают прекращение огня на всех фронтах.