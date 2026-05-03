Иран предложил решить конфликт на Ближнем Востоке в три этапа Al Jazeera: Иран предложил трехэтапный план по прекращению войны

Москва3 мая Вести.Иран в новом предложении американским властям предложил завершить военный конфликт на Ближнем Востоке в три этапа. Об этом cсообщает телеканал Al Jazeera.

Речь идет о последнем мирном предложении Ирана, которое было передано США через Пакистан.

Источники сообщили, что иранский план состоит из трех основных этапов и направлен на превращение прекращения огня в прекращение войны в течение 30 дней говорится в сообщении

На первом этапе Тегеран предлагает вместо прекращения огня договориться о постоянном мире в течение 30 дней, далее — обеспечить постепенное открытие Ормузского пролива, снятие блокады США, а также взаимные гарантии ненападения, в том числе со стороны Израиля.

Второй этап включает среднесрочные действия — замораживание обогащения урана до 15 лет, поэтапное снятие санкций. Третий этап включает начало переговоров по безопасности в ближневосточном регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения касательно приемлемости иранского мирного плана.