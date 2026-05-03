Трамп заявил, что вряд ли согласится на предложение Ирана по урегулированию

Трамп выразил сомнения в "приемлемости" плана Ирана по урегулированию Трамп заявил, что вряд ли согласится на предложение Ирана по урегулированию

Москва3 мая Вести.Президент США Дональд Трамп пообещал вскоре рассмотреть направленный американской стороне новый план Ирана по урегулированию конфликта. При этом он выразил сомнения в "приемлемости" предложения Тегерана.

По словам лидера Штатов, Иран "еще не заплатил достаточно высокую цену".

Вскоре я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран через пакистанских посредников передал США план по урегулированию конфликта. Отмечается, что предложение состоит из 14 пунктов. Среди требований Исламской Республики - выплата ей репараций.

Тегеран намерен в течение 30 дней достичь окончательных договоренностей с Вашингтоном.