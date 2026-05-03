Москва3 маяВести.Президент США Дональд Трамп пообещал вскоре рассмотреть направленный американской стороне новый план Ирана по урегулированию конфликта. При этом он выразил сомнения в "приемлемости" предложения Тегерана.
По словам лидера Штатов, Иран "еще не заплатил достаточно высокую цену".
Вскоре я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 летнаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран через пакистанских посредников передал США план по урегулированию конфликта. Отмечается, что предложение состоит из 14 пунктов. Среди требований Исламской Республики - выплата ей репараций.
Тегеран намерен в течение 30 дней достичь окончательных договоренностей с Вашингтоном.