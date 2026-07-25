Трамп заявил о готовности США выслушать предложения Ирана о сделке Трамп: США готовы выслушать предложения Ирана для урегулирования конфликта

Москва25 июл Вести.Соединенные Штаты готовы выслушать предложения представителей Ирана ради урегулирования конфликта. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

По его словам, на данный момент Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами.

Они [Иран] хотели бы заключить сделку. Я не думаю, что они готовы. Я не думаю, что сейчас подходящее время. Но я готов выслушать их рассказал Трамп

Ранее Трамп уже заявил, что стратегический курс Вашингтона по выходу из конфликта с Ираном состоит либо в эскалации военных действий, либо в соглашении, к которому исламская республика "пока не готова".

Президент США также заявил, что пока не принял окончательного решения по вопросу нанесения масштабных ударов по Ирану. При этом он не стал опровергать то, что Вашингтон не будет наносить удары по Исламской Республике.