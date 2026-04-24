Москва24 апрВести.Иран готовит предложение для переговоров с США, чтобы удовлетворить требования Вашингтона. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.
Президент побеседовал с журналистами на фоне сообщений о возобновлении переговоров США и Ирана в Исламабаде, которые еще не были подтверждены официально.
Они готовят предложение, и нам еще предстоит увидеть результатзаявил Трамп
Американский лидер не раскрыл, с кем именно из иранских представителей Вашингтон ведет переговоры. Он уточнил лишь, что это те, кто находятся у власти в Исламской Республике.
Ранее телеканала CNN сообщил, что США готовят переговорную группу со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером во главе.