Москва24 апр Вести.Иран готовит предложение для переговоров с США, чтобы удовлетворить требования Вашингтона. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

Президент побеседовал с журналистами на фоне сообщений о возобновлении переговоров США и Ирана в Исламабаде, которые еще не были подтверждены официально.

Они готовят предложение, и нам еще предстоит увидеть результат заявил Трамп

Американский лидер не раскрыл, с кем именно из иранских представителей Вашингтон ведет переговоры. Он уточнил лишь, что это те, кто находятся у власти в Исламской Республике.

Ранее телеканала CNN сообщил, что США готовят переговорную группу со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером во главе.