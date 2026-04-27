Москва27 апр Вести.Соединенные Штаты обсуждают предложение Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, иранское предложение было обсуждено, но она не хочет опережать в высказываниях президента США.

Утром было обсуждение данного предложения, но забегать вперед я не хочу. Уверена, что очень скоро на эту тему выскажется непосредственно президент отметила Ливитт

Как сообщает Reuters, предложение, переданное представителем Ирана, предусматривает поэтапные переговоры, при этом вопрос о ядерном потенциале должен быть отложен.

Первым шагом стало бы прекращение американо-израильской войны против Ирана и предоставление гарантий того, что Вашингтон не сможет ее возобновить. Затем переговорщики урегулировали бы вопрос о блокаде со стороны США и судьбе Ормузского пролива.

Только после этого на переговоры могут быть вынесены другие вопросы, включая иранскую ядерную программу, поскольку Иран по-прежнему добивается от США признания своего права обогащать уран в мирных целях, сообщает Reuters.