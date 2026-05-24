В США назвали условие для вступления в переговоры по ядерной программе Ирана Рубио назвал открытие Ормузского пролива условием для переговоров по урану

Москва24 мая Вести.Вашингтон будет готов вступить в переговоры по ядерной программе Ирана после того, как Тегеран вновь откроет Ормузский пролив. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Исламской Республикой идут конструктивно. Он также дал переговорщикам указание не спешить с соглашением, так как время на стороне США.

Проливы должны быть немедленно открыты, а затем мы вступим, на согласованных параметрах, в очень серьезные переговоры об обогащении, о высокообогащенном уране и об их обязательстве никогда не иметь ядерного оружия заявил госсекретарь США в интервью New York Times

Ранее издание написало, ссылаясь на представителей Белого дома, что Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана для достижения соглашения с Вашингтоном.