Москва29 июл Вести.Иран отверг предложение Омана по равномерному распределению контроля над Ормузским проливом. Об этом заявил газете The Wall Street Journal заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Оман предлагал Ирану план по совместному управлению Ормузом на основе добровольных взносов.

Входящий морской коридор должен быть полностью под контролем Ирана, в то время как часть выходящего транспортного коридора может оставаться под контролем Омана ответил Гарибабади

Он отметил, что переход к следующему этапу переговоров возможен только при условии сохранения большей части Ормузского пролива под контролем Тегерана.

Ранее стало известно, что Европа не хочет участвовать в совместном с США патрулировании Ормузского пролива до тех пор, пока продолжается конфликт Вашингтона с Тегераном.