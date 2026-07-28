Оман представил Ирану план о совместном управлении судоходством в Ормузе

Оман предложил Ирану совместное управление Ормузским проливом Оман представил Ирану план о совместном управлении судоходством в Ормузе

Москва28 июл Вести.Оман предложил Ирану разработать совместный механизм управления Ормузским проливом. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что судоходство в проливе по плану будет обеспечиваться путем внесения добровольных взносов.

Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливом пишут журналисты издания со ссылкой на источник

Собеседник агентства утверждает, что предложение получило поддержку многих стран Ближнего Востока.

26 июля КСИР остановил еще шесть судов в Ормузском проливе.