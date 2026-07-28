Москва28 июлВести.Оман предложил Ирану разработать совместный механизм управления Ормузским проливом. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что судоходство в проливе по плану будет обеспечиваться путем внесения добровольных взносов.
Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливомпишут журналисты издания со ссылкой на источник
Собеседник агентства утверждает, что предложение получило поддержку многих стран Ближнего Востока.
26 июля КСИР остановил еще шесть судов в Ормузском проливе.