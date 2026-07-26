КСИР заявил, что остановил еще шесть судов в Ормузском проливе

В Иране заявили об остановке силами КСИР еще шести судов в Ормузском проливе КСИР заявил, что остановил еще шесть судов в Ормузском проливе

Москва26 июл Вести.КСИР за минувшие сутки остановил еще шесть судов в Ормузском проливе. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана говорится в сообщении

23 июля сообщалось, что без согласования с Ираном через Ормузский пролив попытались пройти три нефтетанкера. В результате, один из них подорвался, что спровоцировало пожар на его борту.

Рынок не верит в скорое восстановление судоходства по Ормузскому проливу даже с учетом обещаний США о сохранении безопасности прохода, отмечал в комментарии ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.