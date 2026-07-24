Москва24 июл Вести.Рынок не верит в скорое восстановление судоходства по Ормузскому проливу даже с учетом обещаний США о сохранении безопасности прохода. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Конфликт на Ближнем Востоке зашел на второй круг, только теперь ситуация хуже в плане нефти. Непонятно, а как сторонам выйти на переговорный процесс. Американцы абсолютно повторяют свои предыдущие действия. Видимо, тоже делают ставку на то, чтобы надавить на Иран. И в плане нефти это приводит к тому, что рынок не верит в скорое освобождение Ормузского пролива сказал он

Американский сценарий игроки рынка также расценивают с недоверием, добавил эксперт.

Соединенные Штаты вроде предлагают некий альтернативный вариант - не договариваться с Ираном, создать некий южный маршрут у берегов Омана, где будут проходить танкеры. И попутно американцы нанесут удары по военной инфраструктуре Ирана, позволяющей атаковать такие танкеры. Но ни судовладельцы, ни страховые компании не верят в то, что американцы смогут установить безопасный проход по этому южному маршруту. Не верят, что они смогут уничтожить военную инфраструктуру Ирана и тот не мог [бы] дотянуться до этих танкеров. Рынок в это не верит. Ормузский пролив пока закрыт, и опять же неясно, когда он все-таки откроется пояснил Юшков

Ранее Корпус стражей исламской революции предупредил судоходные компании о том, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован и его использование небезопасно.