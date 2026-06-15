Эксперт предрек снижение цен на нефть после открытия Ормузского пролива Эксперт рассказал, как открытие Ормузского пролива скажется на ценах на нефть

Москва15 июн Вести.В преддверии подписания сделки между Ираном и США мировая цена на нефть уже опустилась ниже 90 долларов за баррель. Об этом аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил ИС "Вести".

Иран может снять блокаду с Ормузского пролива только при условии, что Соединенные Штаты также не будут блокировать выход иранской нефти. Это подразумевает, что США начнут выводить Иран из-под санкций и не будут кому-либо запрещать покупать его нефть, объяснил экономист.

И это усугубит ситуацию на мировых рынках нефти, потому что одна только новость об открытии Ормузского пролива толкает цены на нефть вниз. Так еще если будут снимать санкции с Ирана, это значит, что он будет увеличивать добычу, и это тоже будет формировать переизбыток предложений на мировом рынке. … Поэтому, конечно, все это чревато снижением цен на нефть сообщил Юшков

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран заключили сделку, ее подписание запланировано в Женеве 19 июня. Западные СМИ отмечают, что открытие Ормузского пролива станет одним из главных показателей того, сможет ли предварительная договоренность между Тегераном и Вашингтоном перерасти в полноценное соглашение.