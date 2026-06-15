Эксперт Торопов: после сделки США и Ирана цены на нефть будут в районе $70-80

Эксперт спрогнозировал цены на нефть в коридоре 70–80 долларов Эксперт Торопов: после сделки США и Ирана цены на нефть будут в районе $70-80

Москва15 июн Вести.В долгосрочной перспективе после заключения сделки между США и Ираном цена на эталонную нефть марки Brent останется в районе 70-80 долларов за баррель. Такое мнение ИС "Вести" озвучил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

Цены на нефть в итоге остались и в долгосрочной перспективе останутся на двузначных отметках. На новость о соглашении они отреагировали снижением с уровня 90 долларов на уровень 80 долларов. И думаю, что в долгосрочной перспективе цены на Brent останутся в коридоре от 70 до 80 долларов с небольшим за баррель. То есть практически такими же, как они и были до начала военной операции Соединенных Штатов в Иране в конце февраля этого года рассказал Торопов

Ранее эксперт Юшков прогнозировал, что снятие санкций с Ирана и открытие Ормузского пролива создаст риски переизбытка предложения на мировом нефтяном рынке. По его мнению, это также может привести к кризису сделки ОПЕК+.