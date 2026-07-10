Кризис вокруг Ормузского пролива не вызвал шоковых колебаний в мировой экономике "Известия": мировая экономика адаптируется к кризисам вокруг Ормузского пролива

Москва10 июл Вести.Очередная приостановка судоходства в Ормузском проливе не вызвала шокового эффекта: нефть продолжает торговаться в пределах $80 за баррель и может взлететь до $100 и выше лишь в случае наземной операции в Иране. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.

По мнению управляющего партнера компании Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, пока диапазон ограничится $75–85 за баррель. При этом он отметил, что при условии сохранения дипломатического канала цены могут постепенно стабилизироваться. Если же конфликт начнет затрагивать физические поставки, реакция будет непропорционально резкой, констатировал Касаткин.

В свою очередь, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сказал в беседе с изданием, что такая адаптация мировой экономики к кризисам вокруг Ормузского пролива все же не отменяет долгосрочных рисков.

Возобновление ударов лишает рынок шансов восстановить добычу нефти до уровня февраля 2026 года в пиковый сезон спроса... Под вопросом и заполнение газовых хранилищ Европы: местный бизнес рассчитывал сбить цены за счет августовских поставок из Катара. Теперь же шансы на приток катарского СПГ до конца лета тают на глазах отметил Фролов

Доцент Финансового университета Валерий Андрианов уверен, что цены на нефть могут взлететь до $100–150 за баррель только в случае наземной операции США в Иране. С другой стороны, отметил он, для Вашингтона совсем невыгоден и откат котировок к $60. Дело в том, что падение цен до этого уровня ударит по американскому нефтяному сектору и многие сланцевые проекты США станут убыточными.

"Известия" отмечают, что эскалация конфликта также не в интересах самого американского лидера Дональда Трампа: она взвинтит цены на американских заправках, а это очень опасная тенденция перед ноябрьскими выборами в конгресс. В США стоимость бензина напрямую бьет по позициям действующего президента. Так, в 2022 году, когда галлон подорожал почти до $5, одобрение экономической политики Джо Байдена рухнуло ниже 30%.

Поэтому после очередного раунда ударов Белый дом, скорее всего, попытается вернуть ситуацию в дипломатическое русло отмечается в публикации

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях, а не через угрозы Соединенных Штатов.