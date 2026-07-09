Галибаф: Ормузский пролив будет открыт на условиях Ирана, а не через угрозы США

Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях Галибаф: Ормузский пролив будет открыт на условиях Ирана, а не через угрозы США

Москва9 июл Вести.Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях, а не через угрозы Соединенных Штатов. Об этом сообщил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф после ударов США по Исламской Республике, его слова приводит Press TV.

По его словам, США до сих пор не поняли, что запугивание и нарушение обязательств больше не обходятся без последствий. Он добавил, что любой удар Соединенных Штатов не останется без ответа с иранской стороны.

Не боритесь напрасно. Вы только еще глубже утонете. Ормузский пролив будет вновь открыт только на иранских условиях, а не под угрозами США заявил Галибаф

При этом глава США Дональд Трамп сообщил, что в ответ на каждую атаку со стороны Ирана Соединенные Штаты готовы наносить по нему по 20 ударов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади рассказал, что власти Соединенных Штатов в нарушение договоренностей с Тегераном пытались добиться открытия нового маршрута для судов через Ормузский пролив.