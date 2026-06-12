Эксперт предсказал, что будет с экономикой из-за эскалации конфликта США и Ирана

Аналитик рассказал, будет ли упадок экономики мира из-за конфликта США и Ирана Эксперт предсказал, что будет с экономикой из-за эскалации конфликта США и Ирана

Москва12 июн Вести.Блокада Ормузского пролива частично прекращается, экономическая ситуация на Ближнем Востоке может в ближайшее время стабилизироваться. Такое мнение ИС "Вести" выразил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

Он отметил, что значимый урон не будет нанесен мировой экономике, если ближневосточный конфликт продолжится еще несколько месяцев, потому что рынок смог адаптироваться.

Надо сказать, что уже в начале июня объем судов, проходящих через Ормузский пролив, восстановился до половины от того, что существовал до начала военной операции Соединенных Штатов в Иране. И я полагаю, что экономическая-политическая ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется настолько, что мировой экономике не будет нанесен значимый ущерб, даже при сохранении текущей напряженности на протяжении последующих двух-трех месяцев максимум сказал Торопов

По его словам, цены на нефть, даже несмотря на эскалацию конфликта, останутся в пределах двухзначных цифр.

И поэтому я ожидаю, что в ближайшие месяцы, даже при сохранении напряженности вокруг Ирана, цены на нефть останутся стабильными и не выйдут в трехзначные цифры на длительном промежутке времени. Мировые экономики адаптировались к сложностям с поставками нефти как за счет внутренних нефтяных резервов, которые распаковываются в Соединенных Штатах, в Канаде, так и за счет налоговых льгот добавил он

Президент США Дональд Трамп заявил 10 июня, что США планируют возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache.