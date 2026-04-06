Москва6 апр Вести.Повышенные цены на топливо не сохранятся надолго, потому что ситуация в Иране скоро стабилизируется. Такое мнение ИС "Вести" озвучил аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

Эксперт добавил, что сейчас операция США в Иране практически прекращена, а стороны ведут дипломатические торги.

Я не ожидаю сохранения повышенных цен для потребителей на топливо, поскольку полагаю, что ситуация в Иране в скором времени стабилизируется. На данный момент военная операция Соединенных Штатов в Иране фактически прекращена, идут дипломатические торги с периодическими милитарическими обострениями со стороны как Дональда Трампа, так и нового коллективного иранского руководства сказал Торопов

Ранее он заявил, что США уже вернулись к состоянию топливного дефицита, который был в 2022 году.