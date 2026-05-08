Москва8 мая Вести.Нефтяной рынок не верит в урегулирование конфликта между США и Ираном, поэтому на данный момент возвращение цен на нефть к показателям до начала марта 2026 года невозможно. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Эксперт отметил, что пока позиции стран слишком различаются для установления долгосрочного перемирия, поэтому цены на нефть в ближайшее время не вернутся к прежним показателям.

Я думаю, что рынок не верит в заключение сделки между Ираном и Соединенными Штатами. Начало и окончание разных фаз конфликта уже анонсировались неоднократно, и рынок трезво оценивает вероятность наступления какого-то мирного состояния в этом регионе. Очевидно, что позиции сторон слишком различаются для того, чтобы в нынешних условиях было установлено какое-то перемирие, более или менее долгосрочное. Поэтому мы видим колебания цен на нефть, и в целом рынок оценивает то, что сейчас происходит в переговорном процессе Соединенных Штатов и Ирана, как некое подвешенное состояние. Цены на нефть Brent остаются выше 100 долларов за баррель. Возврат к состоянию до начала марта 2026 года в настоящее время просто невозможен заявил Чирков

Ранее сообщалось, что стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на лондонской бирже ICE Futures на $8,11 (- 7,38%) до $101,76 за баррель.