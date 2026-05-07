Мировые цены на нефть упали на 7% Цены на нефть снижаются

Москва7 мая Вести.Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на лондонской бирже ICE Futures на $8,11 (- 7,38%) до $101,76 за баррель.

Июньский фьючерс на нефть WTI подешевел на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $7,29 (- 7,13%) до $94,98 за баррель.

Между тем запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 2,314 млн баррелей, запасы бензина - на 2,5 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 1,29 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, экспорт нефтепродуктов из страны обновил на прошлой неделе исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.