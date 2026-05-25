Цены на нефть Brent и WTI падают из-за непредсказуемости переговоров США и Ирана

Москва25 мая Вести.На мировых рынках нефти наблюдается снижение цен на фоне неопределенности в переговорах между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость барреля нефти сорта Brent после открытия торгов упала на 2,03%, достигнув отметки в 98,18 доллара.

Таким образом, впервые с 11 мая текущего года фьючерс на нефть названной премиальной марки с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE опустился ниже 99 долларов.

Цена июльских фьючерсов на топливо марки WTI — до 91,52 доллара, что на 5,26% ниже уровня предыдущего закрытия.

В понедельник, 25 мая, по состоянию на 01.21 по московскому времени тренд на снижение стоимости Brent ускорился, этот показатель достиг уровня 98,78 доллара за баррель (падение на 4,6%).

18 мая стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent поднималась до 111 баррель долларов.