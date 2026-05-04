Москва4 маяВести.Цена нефти марки Brent с поставкой в июле снижается на 2% на фоне заявления президента США Дональда Трампа об операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные международных торгов.
По состоянию на 01:05 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,09% относительно предыдущего закрытия — до 105,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,82% — до 100,1 доллара за баррель.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше при меньшем объеме экспортной нефти.