Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 2%

Нефть Brent подешевела на фоне заявления Трампа об операции в Ормузе Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 2%

Москва4 мая Вести.Цена нефти марки Brent с поставкой в июле снижается на 2% на фоне заявления президента США Дональда Трампа об операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные международных торгов.

По состоянию на 01:05 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,09% относительно предыдущего закрытия — до 105,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,82% — до 100,1 доллара за баррель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше при меньшем объеме экспортной нефти.