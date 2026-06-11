Цена нефти Brent упала ниже $90 за баррель после отмены Трампом ударов по Ирану

Цена нефти Brent упала ниже $90 за баррель после отмены Трампом атаки на Иран Цена нефти Brent упала ниже $90 за баррель после отмены Трампом ударов по Ирану

Москва11 июн Вести.Цена нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об отмене атаки на Иран, свидетельствуют данные торгов.

В ночь на 11 июня стоимость Brent поднималась до $95,5 за баррель после заявления Ирана о решении полностью перекрыть движение по Ормузскому проливу.

Позже днем Brent подешевела до $91,61 за баррель, затем вновь подорожала до $94,16.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал разбомбить Иран "к чертовой матери" в ночь на 12 июня. Он также заявил, что хочет взять под контроль иранский остров Харк, но не уверен, что у американцев хватит духу на это.

Однако вечером 11 июня американский лидер сообщил, что отменяет обещанные удары по Исламской Республике в связи с началом переговорного процесса с Тегераном.