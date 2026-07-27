Мировые цены на нефть упали на фоне прекращения ударов США по Ирану

Нефть подешевела более чем на 5% после приостановки ударов США по Ирану Мировые цены на нефть упали на фоне прекращения ударов США по Ирану

Москва27 июл Вести.Мировые цены на нефть резко снизились после открытия торгов на фоне сообщений о приостановке американских ударов по Ирану. Стоимость нефти марки Brent опустилась более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:05 мск октябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent дешевели на 5,24% по сравнению с предыдущим закрытием — до 86,8 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть сорта WTI по состоянию на 01:11 мск снижались на 0,5%, до 84,7 доллара за баррель.

Участники рынка оценивают перспективы дипломатического урегулирования как фактор, способный снизить риски перебоев в поставках нефти из региона и ослабить геополитическую премию в ценах на сырье.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на региональных чиновников сообщил, что США временно прекратили нанесение ударов по Ирану, чтобы не препятствовать переговорам Тегерана с Оманом.

До этого газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить атаки по Ирану, поскольку опасается истощения уже и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и средств противовоздушной обороны (ПВО) США на Ближнем Востоке.