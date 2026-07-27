Москва27 июлВести.Мировые цены на нефть резко снизились после открытия торгов на фоне сообщений о приостановке американских ударов по Ирану. Стоимость нефти марки Brent опустилась более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 01:05 мск октябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent дешевели на 5,24% по сравнению с предыдущим закрытием — до 86,8 доллара за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на нефть сорта WTI по состоянию на 01:11 мск снижались на 0,5%, до 84,7 доллара за баррель.
Участники рынка оценивают перспективы дипломатического урегулирования как фактор, способный снизить риски перебоев в поставках нефти из региона и ослабить геополитическую премию в ценах на сырье.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на региональных чиновников сообщил, что США временно прекратили нанесение ударов по Ирану, чтобы не препятствовать переговорам Тегерана с Оманом.
До этого газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить атаки по Ирану, поскольку опасается истощения уже и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и средств противовоздушной обороны (ПВО) США на Ближнем Востоке.