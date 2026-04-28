Цена нефти марки Brent рухнула после новости о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Цена нефти марки Brent обвалилась после новости о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ Цена нефти марки Brent рухнула после новости о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Москва28 апр Вести.Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в 15:15 находилась на отметке 105,2 доллара за баррель. К 16:54 она опустилась до 103,73 на фоне появления новости о выходе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом сообщает портал Investing.com.

По словам финансиста Евгения Когана, на данный момент реакция рынка "слабая", так как Эмираты не могут наращивать экспорт нефти при заблокированном Ормузском проливе.

ОАЭ и ранее были недовольны излишними ограничениями в ОПЕК. Долгосрочно это "медвежий" фактор для нефти. Но именно долгосрочно. Чем меньше участников, тем меньше стимулов у оставшихся оставаться в картеле написал он в своем Telegram-канале

28 апреля Абу-Даби объявил о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Данное решение обусловлено "эволюцией подхода" Объединенных Арабских Эмиратов, в которой нашли отражение политические соображения и желание повысить гибкость реагирования на рыночную динамику. Решение вступает в силу 1 мая.