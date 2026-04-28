WAM: ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+ WAM: ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Москва28 апр Вести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+, сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM.

Решение вступит в силу 1 мая.

Решение принято после всестороннего анализа производственной политики ОАЭ, а также их текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и нашем стремлении эффективно способствовать удовлетворению насущных потребностей рынка говорится в сообщении агентства

Решение продиктовано "эволюцией подхода" ОАЭ, в которой отражены политические соображения и стремление к повышению гибкости реагирования на динамику рынка. Этот шаг предпринят на фоне масштабной диверсификации экономики ОАЭ, где на несырьевой сектор приходится порядка 75% ВВП.

В заявлении отмечается "значительный вклад" ОАЭ в работу организации и "еще большие жертвы на благо всех".

ОАЭ выразили признательность ОПЕК и ОПЕК+ и пожелали им успехов.