Организация арабских стран-экспортеров нефти сообщила о выходе ОАЭ из ее состава

ОАЭ вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти Организация арабских стран-экспортеров нефти сообщила о выходе ОАЭ из ее состава

Москва3 мая Вести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти, следует из заявления, опубликованного организацией в воскресенье, 3 мая.

Генеральный секретариат Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) был проинформирован о письме министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи ... в адрес председателя текущей сессии совета министров ОАПЕК, в котором говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года указано в заявлении

Ранее ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+. В Абу-Даби заявили, что планируют сосредоточиться на увеличении собственной добычи нефти.