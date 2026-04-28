В МИД ОАЭ сообщили, что страна выходит из ОПЕК с 1 мая МИД ОАЭ: страна покинет ОПЕК с 1 мая

Москва28 апр Вести.Объединенные Арабские Эмираты намерены развивать взаимодействие с партнерами даже после ухода из Организации стран-экспортеров нефти. Это заявление сделала руководитель департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамели в Тунисе 28 апреля.

По ее словам, страна сохранит активные связи и будет способствовать устойчивости глобального рынка энергоносителей.

ОАЭ продолжат тесно сотрудничать с партнерами, углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество и вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью отметила она в своем посте в социальной сети X

Как заявил министр энергетики страны Сухейль Аль-Мазруи, слова которого приводит Reuters, ОАЭ ни с кем не консультировались при принятии решения.

Источники в ОПЕК отмечают, что руководство организации заранее не знало о намерении Абу-Даби выйти из альянса и расширенного формата ОПЕК+

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что выход Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ негативен для России и подвергает риску всю организацию.