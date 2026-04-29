Песков: РФ рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Песков: Россия рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ Песков: РФ рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Москва29 апр Вести.Россия рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что ОПЕК+ является структурой, которая позволяет балансировать мировые энергорынки.

Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу, и мы продолжим свои контакты в рамках этой структуры с нашими партнерами заявил Песков

Он уточнил, что контакты на двусторонней основе с ОАЭ по энергетическим вопросам продолжаются. Официальный представитель Кремля указал на то, что ОАЭ заранее не предупреждали о своем решении.

О намерении ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ стало известно во вторник. Решение вступит в силу 1 мая.