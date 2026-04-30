Эксперт Фролов: добыча нефти в ОАЭ сейчас ограничена вовсе не квотами ОПЕК+ Фролов: на Россию решение ОАЭ о выходе из ОПЕК+ пока не влияет

Москва30 апр Вести.Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашения ОПЕК+ пока никак не влияет ни на Россию, ни на цены на нефть. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и соглашения ОПЕК+ вступает в силу 1 мая.

Пока весь объем, который сейчас ушел с рынка - а это 10-12 млн баррелей в сутки, если мы берем по всему Ближнему Востоку, - не вернулся на рынок, на нас, на Российскую Федерацию, решение ОАЭ никакого влияния не оказывает подчеркнул Фролов

По его словам, сейчас добыча нефти в ОАЭ ограничена вовсе не квотами ОПЕК+, а в первую очередь тем, что перекрыт Ормузский пролив, через который эта нефть могла бы экспортироваться.

Что касается в целом поставок из Объединенных Арабских Эмиратов, то до тех пор, пока Ормузский пролив не открыт, до тех пор, пока не восстановилась добыча, пока не восстановилась переработка и все портовые мощности, все эти заявления выглядят ярко, интересно, но они мало на что влияют в физическом смысле сказал эксперт

По его мнению, ОАЭ поторопились с заявлением о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, хотя и этому есть объяснение.

Если сделать его [это заявление] после того, как конфликт будет остановлен и поставки возобновятся, рынок отреагирует очень-очень остро. Потому что по сути Объединенные Арабские Эмираты говорят: "Теперь на нас не распространяются никакие квоты, никакие ограничения. Мы будем добывать столько, сколько захотим добывать". А если они это заявляют сейчас, то к моменту, когда они физически смогут увеличить добычу и осуществить задуманное, все уже как-то свыкнутся с тем, что Объединенные Арабские Эмираты больше не в ОПЕК+. Поэтому это уже не будет само по себе оказывать особого влияния на рынок полагает Фролов

Также Фролов отметил: "хоронить" соглашение ОПЕК+ пока рано, однако нужно готовиться к тому, что этот формат прекратит свое существование.