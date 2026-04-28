Юшков: за выходом ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может стоять договоренность с США

Аналитик Юшков высказал конспирологическую версию выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ Юшков: за выходом ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может стоять договоренность с США

Москва28 апр Вести.За объявлением Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о выходе с 1 мая из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашения ОПЕК+ может стоять договоренность этого государства с США. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, непонятно, зачем ОАЭ нужно было объявлять о выходе из соглашения ОПЕК+ сейчас, когда они, будучи запертыми внутри Персидского залива, все равно не могут увеличить объем производства нефти.

Я думаю, что здесь можно рассматривать и некую конспирологическую версию. Не так давно западные СМИ писали о том, что Объединенные Арабские Эмираты обратились за финансовой помощью к Соединенным Штатам. И именно Соединенным Штатам как раз-таки выгодно, чтобы здесь и сейчас цены на нефть понизились, потому что у них от стоимости нефти на мировом рынке зависит цена на топливо на внутреннем рынке. А от этой цены зависит уровень поддержки действующей администрации, то есть [президента Дональда] Трампа отметил аналитик

Трампу, по его словам, сейчас очень важно понизить цены на нефть, чтобы не терять и дальше политические очки внутри США и иметь возможность продолжать военную кампанию против Ирана.

Поэтому тут, я думаю, вполне можно рассматривать некие кулуарные договоренности, что Объединенные Арабские Эмираты могут подорвать изнутри, по сути, весь ОПЕК и ОПЕК+. А взамен получить какие-то бонусы со стороны Соединенных Штатов, в том числе гарантии еще большей оборонной и финансовой поддержки. Потому что, честно говоря, другого объяснения я не нахожу сказал Юшков

Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ вступит в силу 1 мая.