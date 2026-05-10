Москва10 мая Вести.Разрешение ситуации в Ормузском проливе может привести к распаду альянса Организации стран – экспортеров нефти и ряда других государств (ОПЕК+). Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В беседе с NEWS.ru он уточнил, что блокировка пролива привела к масштабному кризису, который усугубляется с каждым днем. Страны расходуют стратегические резервы, которые необходимо будет позже восполнить, а значит спрос на нефть будет расти и после открытия Ормузского пролива.

Текущий спрос будет довольно высоким – необходимо будет покупать как для текущего потребления, так и для обратной закачки в стратегические резервы. В этом заключается проблема. Хотя есть риск, что сделка ОПЕК+ после открытия Ормузского пролива развалится, и тогда все начнут добывать по максимуму, что приведет к увеличению предложения пояснил Юшков

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально вышли из ОПЕК и ОПЕК+. Страна больше не будет ограничивать объемы добываемой нефти, как это делают участники вышеназванных альянсов.