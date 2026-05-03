Москва3 мая Вести.На фоне ближневосточного кризиса формируется новый нефтяной рынок, заявил ИС "Вести" главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.

Если в ближайшее время судоходство в Ормузском проливе не будет восстановлено в полной мере, это приведет к обострению ситуации, отметил он.

Будет еще веселее, потому что у нас сейчас на глазах формируется новый рынок нефти - рынок с дефицитом физической нефти. Никогда такого не было, и вот опять. Не было такого с 1970-х годов прошлого века, но и тогда падение объемов добычи было 5%, а сейчас - 10%. Это очень много. И это еще как считать. Потому что говорят, мол, мировой объем добычи - 105 млн баррелей в сутки, через Ормузский пролив проходило 20 млн, значит, 20%. Неправда. Потому что из этих 105 млн 35 млн потребляют те страны, которые нефть добывают. Мировой рынок - 70 млн баррелей, исчезло 20 млн - треть нефти исчезла подчеркнул Марцинкевич

Он также заявил, что выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+ мог быть продиктован экономическим спадом.