Юшков: уход ОАЭ из ОПЕК негативен для России и ставит под угрозу всю организацию

Аналитик Юшков назвал главный для России риск от выхода ОАЭ из ОПЕК Юшков: уход ОАЭ из ОПЕК негативен для России и ставит под угрозу всю организацию

Москва28 апр Вести.Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ негативен для России и подвергает риску всю организацию. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Для России выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ негативен в краткосрочной перспективе, указал он.

Для нас это риск, потому что остальные участники ОПЕК+ тоже могут сказать: "Почему им теперь можно добывать сколько угодно, а нам нельзя. Мы тоже хотим, в общем-то, заработать теперь с объема". И в итоге все соглашение может развалиться. И тогда, при условии открытия Ормузского пролива, страны региона смогут увеличить добычу, причем довольно быстро, на несколько миллионов баррелей в сутки. И это приведет, наоборот, к переизбытку предложения на рынке и, соответственно, понижению цен. Поэтому для нас это тоже большой риск отметил Юшков

Решение ОАЭ подвергает риску всю Организацию стран-экспортеров нефти, подчеркнул аналитик.

Риски возникают для всей организации - ОПЕК и ОПЕК+. Рынки сейчас могут закладывать именно этот сценарий - что вся организация может развалиться сказал Юшков

При этом сейчас едва ли стоит ждать заявлений о выходе из соглашения ОПЕК+ других игроков - прежде всего стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Ирака и других.

Для них это было бы как раз нелогично - ведь когда они не могут экспортировать в полной мере свою нефть, тогда им выгодно удерживать цену отметил Юшков

Альтернативные закрытому Ормузскому проливу маршруты экспорта нефти не могут полноценно заменить его, пояснил аналитик.

Даже если объявляешь о том, что выходишь из соглашения ОПЕК+, ты все равно увеличить добычу не можешь. Поэтому в этих условиях логично было бы ничего не говорить и ждать, пока Ормузский пролив освободится, а потом сказать. Я думаю, что остальные участники как раз такой тактики будут придерживаться сказал Юшков

Также в интервью ИС "Вести" Игорь Юшков заявил: за выходом Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+ может стоять договоренность ОАЭ с США.