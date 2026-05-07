Москва7 мая Вести.Участники ОПЕК+ могут поднять вопрос о пересмотре условий членства после урегулирования ситуации в Ормузском проливе. Такое мнение ИС "Вести" озвучил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он объяснил, что члены ОПЕК+ могут захотеть продавать нефть без ограничений, как это уже делают ОАЭ.

Есть риск того, что сделка ОПЕК+ может быть демонтирована, потому что Объединенные Арабские Эмираты заявили, что выходят из нее. Но другие участники сказали, что пока что сохраняют свою приверженность организации. А потому что нет никакого смысла сейчас заявлять о распаде соглашения. Ведь ты все равно не сможешь вывести дополнительные объемы на рынок, твоя добыча ограничена как раз-таки перекрытием Ормузского пролива. Но когда он освободится, не исключено, что остальные страны тоже могут сказать: почему Объединенным Арабским Эмиратам можно добывать сколько угодно нефти и экспортировать ее рассказал Юшков

С 1 мая 2026 года участие ОАЭ в ОПЕК и ОПЕК+ официально завершено. Министр энергетики и инфраструктуры государства объяснял его выход из организации фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, что ограничило нефтяные поставки на российский рынок.