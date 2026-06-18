Москва18 июн Вести.При условии развала сделки ОПЕК+, объемы добычи нефти возрастут, а цены на нее могут упасть до 30 долларов за баррель. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он отметил, что развал сделки стран ОПЕК+ приведет к резкому увеличению производства нефти - на полтора миллиона баррелей в сутки за месяц-полтора.

Это может быть еще одним ударом по соглашению, потому что объемы арабских эмиратов уже вышли и из ОПЕК, и из ОПЕК+, и это уже подрывает сделку, потому что остальные участники на все это смотрят, думают, что почему им можно увеличить добычу, а мы тут должны сдерживать свое производство. А Иран, сейчас находится под санкциями, и поэтому на него квоты не распространяются, хотя он остается участником ОПЕК и ОПЕК+. Но если в рамках нынешней сделки с него будут снимать санкции, а то, что американцы стали пропускать иранские танкеры, но это же как-то должно юридически быть закреплено, почему они их не хватают? Значит, санкции договорились снимать. А если санкции снимают, то, значит, Иран должен взять на себя какие-то обязательства по ограничению добычи. Но он явно не захочет этого сделать и будет просить оставить ему нынешнее положение, когда он может добывать столько, сколько сможет. Что, мол, я десятилетиями был под санкцией, поэтому дайте мне подзаработать. И это еще раз может поставить на грани разрушения сделку. Потому что, получается, Венесуэла может теперь сколько угодно добывать, Объединенные Арабские Эмираты могут, Иран тоже, получается, такую возможность иметь будет. Поэтому все это может развалить сделку ОПЕК+, и тогда все будут добывать по максимуму, и наоборот дефицит сменится профицитом, перепроизводством в течение месяца-двух вполне могут увеличить и на миллионы, на полтора миллиона баррелей в сутки добычу. И цены тогда, наоборот, качнутся там очень низко. И 40, и 30 долларов за баррель мы можем увидеть объяснил эксперт

Ранее сообщалось, что в среднесрочной перспективе до конца 2026 и в 2027 году страны-потребители начнут формировать стратегические запасы нефти и увеличивать ее хранилища. К таким действиям страны будут прибегать в связи с неопределенностью вокруг конфликта США и Ирана.