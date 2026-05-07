Москва7 мая Вести.В случае если США в рамках мирного договора снимут санкции с Ирана, сделка ОПЕК+ может быть подорвана. Такое мнение ИС "Вести" озвучил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он объяснил, что Иран является действующим членом ОПЕК+, но на страну не распространяются квоты из-за нахождения под санкциями.

Если будет некая договоренность в рамках нынешних соглашений с Соединенными Штатами о снятии санкций, то Иран сможет добывать и экспортировать еще больше [чем до начала конфликта]. И это, кстати, один из факторов возможного подрыва сделки ОПЕК+, потому что тогда встает вопрос: либо Иран должен взять на себя обязательства по ограничению добычи, либо это будет еще одним прецедентом фактического выхода из ОПЕК+. Сейчас Иран находится в ОПЕК+, но при этом на него квоты не распространяются именно потому, что против него действуют санкции рассказал Юшков

Ранее в коммюнике ОПЕК сообщалось, что в июне РФ сможет нарастить свою добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки.