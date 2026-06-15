Снятие санкций с Ирана обрушит мировые цены на нефть Эксперт Юшков объяснил, что будет с ценами на нефть после снятия санкций с Ирана

Москва15 июн Вести.Мирное соглашение США и Ирана будет означать выведение Исламской Республики из-под санкций, что позволит другим странам покупать нефть у Тегерана, а также создаст переизбыток предложения на мировом рынке. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

[Мирное соглашение с Ираном] подразумевает, что все-таки Соединенные Штаты и юридическую базу будут менять. То есть фактически будут выводить Иран в целом из-под санкций и не будут кому-либо запрещать покупать его нефть. И это усугубит ситуацию на мировых рынках нефти, потому что одна только новость об открытии Ормузского пролива уже толкает цену на нефть вниз. Так еще, если будут снимать санкции с Ирана, это значит, что он будет увеличивать добычу. И это тоже будет формировать переизбыток предложений на мировом рынке рассказал Юшков

Он также назвал возможные последствия для сделки ОПЕК+.

Эта ситуация создает риски для продолжения сделки ОПЕК+, потому что из нее уже вышли Объединенные Арабские Эмираты. Иран сейчас находится под санкциями, и поэтому на него квоты не распространяются. Он может добывать столько, сколько сможет. Но если с него будут снимать санкции, конечно, организация потребует взять на себя какие-то обязательства в плане объемов добычи. Если он этого не сделает, то, конечно, другие участники тоже могут сказать: почему им можно выходить из сделки, добывать сколько угодно, а оставшиеся игроки будут пытаться удержать цены на нефть? объяснил Юшков

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть рухнули на 3,92% после того, как было объявлено о сделке между США и Ираном. Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $83,91.