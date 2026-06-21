Москва21 июн Вести.Снижение цен на нефть, вызванное текущими событиями на Ближнем Востоке, не очень благоприятно отразится на доходах России. Однако ситуация все же будет несколько лучше, чем в начале года. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он уточнил, что падению цен на нефть будут способствовать снятие США санкций с Ирана, а также активная распродажа сырья, накопленного внутри Персидского залива.

Ну вот эти факторы, которые толкают цену вниз, конечно, для нас негативны, потому что чем дороже, тем мы больше зарабатываем. Ну, в пределах разумного, если там цена не выше там 120 долларов за баррель, когда спрос начинает уменьшаться. Но, конечно, мы сейчас чуть меньше будем зарабатывать, чем это было в апреле, в мае, когда цены были высокие. Вот в апреле средняя цена на российский Urals, из которого мы налоги высчитаем, была 95 за баррель. Ну вот, конечно, сейчас цены снизятся, но даже если цена на Brent останется в районе 80-70 за баррель, это значит, что российская нефть будет 50-60. В общем-то, в целом это более-менее нас устраивает. Ну, вот у нас в бюджет заложено 59 долларов за баррель. Поэтому это лучше, чем было в начале года, когда наша нефть там опускалась в район 40 объяснил он

Также Юшков отметил, что сейчас будет много зависеть от договоренностей США и Ирана. При этом он предупредил, что риск провала сделки пока остается высоким.

Ранее сообщалось, что в среднесрочной перспективе до конца 2026 и в 2027 году страны-потребители начнут формировать стратегические запасы нефти и увеличивать хранилища. По словам Юшкова, подстегнет их к таким действиям неопределенность вокруг ближневосточного конфликта.