Эксперт Юшков рассказал, снимут ли США нефтяные санкции с РФ Эксперт Юшков: США вряд ли снимут санкции с российской нефти

Москва2 июл Вести.США не будут ослаблять антироссийские санкции в отношении нефти даже на фоне падения стратегических резервов. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, текущий санкционный режим не предполагает тотального эмбарго, а лишь запрещает морской импорт в определенные страны.

Антироссийские санкции, я думаю, никто не снимет. Просто будут покупать то, что есть на рынке более активно пояснил эксперт

По его словам, санкции США против нефти России предполагают не полное эмбарго на импорт энергоресурсов, а лишь запрет на поставку и ввоз в США и страны ЕС морским транспортом, но в то же время санкции против Ирана и Венесуэлы становятся слабее.

Ожидается, что смягчение санкционного режима в отношении Тегерана и Каракаса создаст дополнительный объем поставок и добычи... Поэтому я думаю, что сейчас никто не будет делать каких-либо послаблений в отношении нефти из РФ добавио Юшков

Ранее сообщалось, что Евросоюз пока не назначил точную дату принятия 21-го пакета антироссийских санкций.