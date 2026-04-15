Москва15 апр Вести.Вашингтон не намерен продлевать срок действия решения об отмене санкций против российской и иранской нефти на морских танкерах, заявил журналистам министр финансов США Скотт Бессент.

Он напомнил, что в решении речь шла о нефти, которая была загружена на суда до 11 марта. Как указал чиновник, эта нефть "вся использована".

"Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть заявил Бессент, его слова приводит ТАСС

Ранее сообщалось, что американские санкции против загруженной на танкеры российской нефти снова вступили в силу после периода месячной приостановки в марте. Лицензия США на нефтепродукты РФ закончилась 11 апреля.