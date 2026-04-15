США возобновили санкции против погруженной на танкеры российской нефти Politico: санкции США против российской нефти возобновлены

Москва15 апр Вести.Американские санкции против загруженной на танкеры российской нефти снова вступили в силу после периода месячной приостановки в марте.

Ранее появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность продления смягченных ограничений.

Тем не менее, отмечает газета Politico, Белый дом позволил истечь сроку, на который были приостановлены санкции против продажи российской нефти, погруженной на суда в море. Лицензия США на нефтепродукты РФ закончилась 11 апреля.

При этом, пишет Politico, у Москвы есть еще много способов для обхода рестрикций Вашингтона.

Еще до выдачи лицензии находящаяся под санкциями российская нефть уже попадала на рынок, потому что администрация Трампа более года не вводила никаких контрмер против России, будь то на продажу нефти или на критически важные закупки для военных нужд Кремля отмечается в статье

В публикации также говорится, что Трамп готов "закрывать глаза" на продажу российской нефти вопреки санкциям США из-за кризиса, возникшего на фоне войны против Ирана.

Поэтому лицензия "еще больше подтолкнула" партнеров РФ к погрузке нефти на танкеры в ожидании новой выгодной ситуации, подчеркивается в материале.

В прошлом месяце власти США выдали генлицензию на продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. По заявлениям главы американского Минфина Скотта Бессента, этот шаг должен снизить цены на энергоносители и не принесет России весомой финансовой выгоды.