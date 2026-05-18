Reuters: Минфин США намерен продлить на 30 дней лицензию на поставки нефти из РФ

Москва18 мая Вести.Министерство финансов США рассматривает возможность продлить срок действия лицензии, которая позволяла морские поставки российской нефти, несмотря на введенные Вашингтоном санкции. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источник.

Предыдущая лицензия истекла 16 мая. Изначально США заявили о временных исключениях из санкций против российской нефти 12 марта. Первая лицензия действовала до 11 апреля. Затем об исключениях объявили на период с 18 апреля по 16 мая.

Ранее Bloomberg также спрогнозировал, что Минфин США продолжит вводить послабления в отношении поставок нефти из РФ. Уточняется, что Вашингтон может пойти на это под давлением партнеров из Азии.