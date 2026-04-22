Минфин США: более 10 стран нуждаются в продлении разрешения на покупку нефти РФ

Москва22 апр Вести.Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что представители более 10 стран обратились к США с просьбой продлить срок действия временной лицензии на покупку российской нефти.

Этой информацией он поделился, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней сказал он, отвечая на просьбу сенаторов прокомментировать продление лицензии на операции с российской нефтью

Ранее министр энергетики США Крис Райт объяснил, что решение о продлении лицензии на экспорт российской нефти было принято под влиянием просьб участников встречи "Большой двадцатки" (G20) в Вашингтоне.