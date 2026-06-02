Москва2 июнВести.Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензий на поставки российской нефти как можно скорее. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.
Как отметил глава Госдепа, окончательное решение по этому вопросу принимает министерство финансов Соединенных Штатов Америки.
Но я скажу вам: это зависит от обстоятельств на тот момент. Мы хотели бы прекратить их [лицензии] как можно скореесказал Рубио
При этом американский госсекретарь признал, что соответствующие лицензии несут пользу экономикам разных стран мира. Вместе с тем Рубио добавил, что это временная мера, которая в конечном счете прекратит свое существование.
В мае глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что управление по контролю над иностранными активами ведомства опубликовало новую лицензию, разрешающую странам покупать уже погруженную на танкеры российскую нефть.