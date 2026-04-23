МИД РФ о нефтяной лицензии США: всегда ждем, что ничего хорошего не произойдет

Москва23 апр Вести.Официальная Москва приветствовала бы очередное решение Вашингтона о дальнейшем продлении лицензий на поставки российской нефти, однако сдержанно относится к подобным прогнозам.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. Его слова приводит РИА Новости.

Мы всегда ожидаем, что ничего хорошего не произойдет. Если что-то хорошее происходит — хорошо, спасибо сказал Панкин журналистам в штаб-квартире ООН в ответ на вопрос об ожиданиях Москвы от этого решения американской стороны

Ранее Министерство финансов США решило продлить санкционные послабления для российской нефти. Действие документа распространяется на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, и продлится до 16 мая.

Почему это происходит? Мы настолько привлекательны и необходимы на рынке, или есть другие соображения? И то, и другое. Мы — необходимая часть рынка, но также, если нас "вычеркнут", будут последствия для энергетической экономики США и для американских клиентов тоже продолжил замминистра

В свою очередь, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев раскритиковал западных политиков и СМИ, которые осудили решение американской стороны по поводу нефти из РФ.

Он назвал оппонентов подобных шагов "разжигателями войны", которые не желают скорейшей стабилизации ситуации на мировом топливном рынке.