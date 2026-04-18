Москва18 апр Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выступил с резкой критикой в адрес западных политиков и СМИ, осудивших решение администрации Дональда Трампа продлить санкционные послабления для российской нефти.

В своем телеграм-канале Дмитриев назвал оппонентов этого решения "разжигателями войны". По его словам, критика со стороны представителей Демократической партии США и ряда западных изданий свидетельствует о нежелании способствовать стабилизации ситуации.

Глава РФПИ подчеркнул, что попытки помешать ослаблению санкций в отношении российских нефтепродуктов направлены на эскалацию конфликта, в то время как прагматичные решения способствуют глобальной экономической устойчивости.