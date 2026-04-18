Москва18 апрВести.Россия продолжает взаимодействовать с США по вопросам энергетики и экономики, заявил в своем Telegram-канале спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя временное снятие санкций с российской нефти на танкерах.
Дмитриев обратил внимание, что временное снятие американских санкций с нефти РФ на танкерах продлено, "несмотря на активное политическое сопротивление".
Спецпредставитель президента РФ добавил, что ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики все лучше понимают многие страны, в том числе США.
США до 16 мая сняли санкции с российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. Как отмечал Дмитриев, ослабление американских санкций затронет более 100 млн баррелей нефти в пути.
Предыдущее временное снятие санкций, введенное после начала иранского конфликта, закончилось 11 апреля.