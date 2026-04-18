Дмитриев: продление США снятия санкций с нефти из России вызовет истерику в ЕС

Москва18 апр Вести.Решение американских властей продлить действие лицензии на продажу российской нефти может спровоцировать резкую негативную реакцию со стороны некоторых стран Евросоюза и Великобритании.

Об этом заявил, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Такое мнение он выразил в Telegram-канале вскоре после того, как Минфин США выдал генеральную лицензию на сделки по продаже, доставке и разгрузке с танкеров сырой нефти и продуктов переработки из России на срок до 16 мая.

Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии отметил Дмитриев отметил Дмитриев

Ранее он сообщил, что Москва продолжает взаимодействие с Вашингтоном в экономической и энергетической сферах.

Глава РФПИ также подчеркнул, что многие государства, в том числе Соединенные Штаты, все больше осознают важность российской нефти и газа для поддержания стабильности глобальной экономики.

По оценке спецпредставителя президента России, ослабление американских санкций в отношении нефти затронет более 100 миллионов баррелей "черного золота", уже находящегося на различных танкерах.